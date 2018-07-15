escortpartner Genel 15 Temmuz 2018

Antalya Fantezi Escort

İyi günler ensestçiler size harika bir anımı anlatacağım, Antalya Escort ben 22 yaşında lise mezunu uzun saçlı hafif etli bir erkeğim. Bir internet sitesinde gezinirken, yada karı peşinde koşarken Nazlı diye bir kızla tanıştım, biraz nazdan sonra tabi adı gibi zor bela bağladım kendime. Konuşmaya başladık bir kaç hafta daha sonrasından buluşmaya başladık, 19 yaşında gözleri yeşile çalmış zayıf pek tatlı br kızdı, gönlümü okşuyordu sanki. 3 haftadan fazla buluşmuştuk, ilişkimiz iyiden iyiye yakınlaşmaya başladı, sonra bir gün yine buluşmadayken yağmur felaket yağmaya başladı, bulunduğumuz yerden bizim ev biraz daha yakın olduğundan doğru kolundan tutup bizim eve götürdüm, yok falan dese bile yağmur dinene kadar sohbet eder dinleriz dedim, havaya şöyle bir göz gezdirdi tamam dedi Yağmurun Altında En Kaliteli Seks Hizmeti Veren Escort Bayanlar yol üstünden biraz yiyecek ve birkaç tane içki altıktan sonra evinin yolunu tuttuk, o gün öyle tatlı giyinmişti ki gözümü götünden alamıyordum belki yol üstünden aldığımız biralar günü kurtara bilirdi diye düşünmüştüm, her neyse eve vardık birkaç kısa konuşmaların ardından güzel bir müzikle onu kendinden geçirmeye başladım, benimle birlikte dans ediyordu, ara da biraları yudumluyorduk, hafif kafasının çakır olduğunu hissettim yavaşça yakınlaşmaya başladım, gıdığından ve dudaklarını öpmeye başladım, ellerimle de göğüsleri okşuyordum durmadan, bir yandan boş bırakıp birasını içmesi için es tanıyordum, bir kaç bira içtikten sonra Nazlı kendinden iyice geçmişti. Antalya Escort bana teslim etmişti kendini, ben o anda üzerindekileri çıkarması istedim, başladı ama nasıl böyle ağır ağır sanki ecele gidiyor, tamam dedim ben başladım soymaya, çırılçıplak edene kadar soyduktan sonra odama götürdüm, güzelce yatağa yatırdım öpüşmeye başladık, kendini bana öylece teslim etmişti bunlar benim hoşuma giden hareketler ki işimi daha rahat yapabilirim, neyse birkaç öpüşmelerden sonra Nazlı yı kendime doğru çekip amcığını yalamaya başladım ama ben dil attıkça o kendini kaybediyordu, birkaç defa dil attım artık dilimde ıslanmaya başlamıştı Antalya Escort amcığı vıcık vıcık su olmuştu, kendime doğru çekip birkaç fırça çektim amının üstüne, birazda sürttükten sonra girdim içine yavaşça, daha henüz başını sokmuştum ama büyük bir inleme sesleri çıkartıyordu, komşular duyacak korkusundan ağzını tuttum o sırada amcığına geçirdim yarağımı, birkaç dakika kadar sadece yarısını sokup çıkarttım derken birden kökledim içine, bu defa daha büyük çığlık attı ahhhh diye yarağı çıkarttım içinde birkaç saniye sonra kan akmaya başladı, ben kız olduğunu bilmiyordum ve bana söylememişti de bakir olduğunu, neyse ben bu şekilde on beş dakika boyunca hiç durmadan siktim git gel yaptım, bir defada banyoya gidip güzelce sikiştik derken yağmur dinmişti alıp evine götürdüm, şimdilerde daha rahat ilişkiye gire biliyoruz ne kadar hoş pozisyonlar varsa hepsini Nazlı’ nın üstünde uyguluyorum, ensest okurları benden bu kadar. Yağmurun Altında En Kaliteli Seks Hizmeti Veren Escort Bayanlar