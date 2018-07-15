escortpartner Genel 15 Temmuz 2018

Antalya Bakire Eskort

Ben Antalya Eskort dan yazıyorum isim yazmama gerek yok eşim ve ben kamu personeliyiz eşimle severek evlendik ama aradan yıllar geçince değişik insanlar aranıyor yani neyse bizim bir dünyalar güzeli kızımız oldu ona bakacak yatılı bir bayan aramaya başladık ajans dan bir eleman verdiler bize kimi kimsesi yokmuş 20 yaşında çok ama çok tatlı bir kız geldi eşim onu kıskanmıyordu yaşı benden biraz küçüktü ama ben gözümü alamıyordum ondan bir gün yattığı odaya girdim süyten ve külotlarını gördüm ona bakış açım iyice değişti ona açılmam lazımdı bir şekilde gündüzleri evde internete takılıyordu bu bende fake bir hesap açtım kendime yakışıklı erkek resimleri falan attım yurt dışındayım diye tanıttım kendimi konuşmaya başladık akşamları eve geldiğimde eşofmanın altında görünen o götü hiç gözümün önünden gitmiyordu benim eşimle sikişirken bile gözlerimi kapatıp onun hayalini kuruyordum durmadan kıza aşık oluyordum resmen bir gece eşim uyurken kalktım onu izledim bacakları öpmemek için kendimi zor tutuyordum tekrar odama girdim karımı sikmeye başladım ama kafayı bozmak üzereydim ertesi akşam eve geldik Kızlık Bozdurma Anıları Antalya Bakire Eskort Kızlar Delikler Kapalı ben 3 lü koltukta oturuyorum kızımı aldım kucağıma oda yanımıza oturdu çocuk memesini düşürdü bu almak için eğilince sırtı hep açıldı eşimde mutfakta idi daha fazla dayanamadım elimi soktum oradan göt deliğini hissetim resmen bu nasıl irkildi ama dur ne yapıyorsun falan dedi kalktı karşıya oturdu ben utanmaya başladım ama o gayet normal di ama gülüyor eğleniyor kendi kendime tamam senin bu iş olacak dedim daha önce bir internet sitesinden bayan azdırıcı damla almıştım bunun çaktırmadan kolasına damlattım bunun yatma saati geldi Antalya Eskort herkes uyudu eşimin uykusu çok ağırdı beni bir türlü uyku tutmuyordu onun götü gözümün önünden gitmiyordu bir türlü kalkıp odasına gittim kapıyı kilitlemiş bu koltuğa uzandım içerisi karanlık ama aradan 5 dakika geçti bunun odasının kapısı açıldı üzerinde bornozu ile banyoya gidiyordu o girdi hemen arkasından ben girdim bornozu çıkarmış çırıl çıplak bir halde beni görünce amını falan saklamaya çalıştı karınız uyanır lütfen çıkın falan dedi ama bırakır mıyım ben kapıyı içeriden kilitledim hemen üzerimdekileri hızlı bir şekilde çıkardım yanına sokuldum duvara yazlanmış korkudan nasıl titriyor ama başladım memelerinden yalamaya ne olur yapmayın falan diyor ama ben bir yandan memelerinden emiyor bir yandan amını parmaklıyorum hadi odana gidelim dedim kolundan tutup odasına götürdüm bu elini yüzüne kapadı kendisini bana bıraktı ben daha kızım dedi benim istediğim arkası idi zaten o muhteşem taş gibi götünü tam yarım saat yaladım belki sonuçta kaç gündür onun hayali ile yatıp kalkıyorum bu yüz üstü uzandı ben yalamaya devam ediyorum bir yandan da amını okşuyorum tabi sikimi Antalya Eskort çıkardım eline verdim biraz oynadı ne yaptı başladı yalamaya hemen oradan bir krem buldum kendi sikime de onun göt deliğine de sürdüm içine girdikçe o yastığı nasıl ısırıyor üstüne kapanadım bende bacaklarını okşayarak göt deliğine boşaldım neden bilmiyorum ama bu ağlamaya başladı bende odama gittim hemen sabah işe gittim beni aradı erken gelsene bugün biraz dedi erken gittim kızlığını bozdum şimdi evde 2 karım bir çocuğum var canım hangisini isterse onu sikiyorum o gece hayat böyle daha güzelmiş. Kızlık Bozdurma Anıları Antalya Bakire Eskort Kızlar Delikler Kapalı