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Karne Gününde Sevgilisine Anal Veren Antalya Escort Yeliz

Genel 14 Temmuz 2018

Antalya Genç Escort

Antalya Escort İyi günler benim adım Yeliz 20 yaşındayım, 1.60 boy ve 45 kg, hafif esmerlik olsa hadi kumral gibiyim açık yeşil gözlü çıtı pıtı bir kızım, beyaz tenliyim, şuan evliyim ve çocuğum henüz yok, size okul sonlarından karne günü yaşadığım bir olayı anlatacağım, 2 yıl kadar önce hemen hemen, okulun en çalışkan ve güzel kızları arasındayım, benim peşimden daha önce bir çok erkek koşardı ama sonraları beni tanımaya başlayınca peşimden düşmüştü, ben öyle erkek arkadaş falan bizim aile içinde hoş karşılanmazdı bu yüzden de ben öyle çıkma sevgili olayına girmezdim, bizim sınıfta hatta yan sıramda oturan Onur la gezerdim ara sıra bana arkadaş gözü ile baktığı için rahat hissederdim kendimi, neyse çok uzatmayalım. Antalya Escort Karne günü gelip çatmıştı, bizlerde bir heyecan anlatamam sonuçta mezun oluyorduk artık, güzel bir anı bekliyordu beni bilmeden, karneleri alıp okuldan dağıldık, Karne Gününde Sevgilisine Anal Veren Antalya Escort Yeliz arkadaşım Onur beni boş bir sınıfa götürdü, oturduk dakikalarca sohbet ettik falan birden yakınlık sezdim onun hareketlerinde bana karşı, bende boş durmuyordum, bizim o sohbet ettiğim zaman da okulda kimse kalmamıştı biz bize boş bir sınıfın içinde öpüşmeye başladık, tatlı bir öpüşü vardı, o beni öptükçe bende bir yandan sarılıyordum, boynumdan öperek enseme doğru indi öptü üstümdekini çıkartmaya başladı, ben hiç bir şey söylemiyordum, kısa süre sonra südyenimi bile çıkartmıştı, göğüslerimi öpmeye başladı yaladı emdi sanki bir ara süt çıkartacakmış gibi zorluyordu meme ucunu emip, birkaç dakika sonra fermuarını çıkarıp aletini verdi elime. Antalya Escort Ben görünce şaşkınlıkla karşıladım ömrümde ilk defa canlı bir alet görüyordum, merakla dokunmaya başladım, bana dokunmayı bırakıp ağzına alıp yalamayı ister misin diye sordu, nasıl ilgimi çekiyordu, biraz yalamaya çalıştım ama iğrenç bir tadı vardı geri vazgeçtim, al devam et alışırsın dedi, ben biraz daha yalamaya çalıştım ama gerçekten çok kötü bir tadı vardı vazgeçtim yeniden, kısa süre sonra kendimi sıranın Karne Gününde Sevgilisine Anal Veren Antalya Escort Yeliz üstünde çırılçıplak buldum öyle heyecanlı bir an yaşıyordum ki çoğu vaktin nasıl geçtiğini bile hatırlamıyorum, bacaklarımı açıp vajinamı yalamaya başladı, huylanıyordum bende yapma diyemiyordum öyle güzel yalıyordu ki, birkaç dakika yaladı ama benim vajinam su içinde kalmıştı, aletini sürttü içine hafif sokup çıkarttı birazda fırça çekti ama ben zevklenmiştim iyice yeter gir dedikçe o hala devam ediyor beni sıranın üstünde inim inim inletiyordu, neyse ki birkaç saniye içinde sokmaya başladı, yavaşça sokup çıkartıyordu aletini içime, yarısını alıyordum, ilk defa yaşadığım içim canım ara ara acıyordu, daha sonra iyice derinlere sokmaya başlayınca kızlığımı bozmuştu ve hiç içimden çıkmadan içime boşalana kadar git gel yapmaya devam etmişti, Antalya Escort daha sonra bende ulaşılması güç bir mutluluk hakimdi, biraz daha seviştikten sonra giyinip okuldan çıkıp gittik, şimdi de evlendiğim Onur’ du, çok mutlu bir birlikteliğimiz var, güzel bir anımdı paylaşmak istedim iyi günler yeniden.

   

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