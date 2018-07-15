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Antalya Harika Fantezileri Olan Güzel Eskort Bayanlar Bir İçim Su

Genel 15 Temmuz 2018

Arkadaşlar merhaba Antalya Eskort nasılsınız ensest okuyanlar, benim adım gizem 19 yaşında bir genç kadınım, başımdan geçenleri bende bu sayfada anlatmak isterim, yaklaşık 1 yıl kadar önce yaşandı işte, lise son sınıf öğrencisiydim o zamanlarda başımdan geçen büyük mutluluğu sizlerle paylaşıyorum, kısa boylu açık tenli koca götlü bir kızım, mahallede adım kaşar çıkmıştı kimseye vermediğim halde bile ardımdan kötü konuşuyorlardı, bir pezevenge yüz vermedim adımı çıkartmıştı, tam olarak söyle oldu, bir ay kadar peşimden koşuyordu ama ben yüz vermiyordum peşimden onun gibi o kadar çok koşan erkek vardı ki biri ile çıksam bile adım çıkardı, bizim sınıftan halime de bu tiplerin biri ile çıkmış vermeyince adı orospu olmuştu, benim de adım çıkınca Antalya Seyhan da oturan eski erkek arkadaşımın yanına gitmek istedim Antalya Eskort okul bitmiş karneleri aldıktan sonra çıkıp onun yanına gitmiştim, oda zamanın da bizim burada oturuyordu ama sonraları ailesi taşınınca oda beraber gitmişti  Antalya Harika Fantezileri Olan Güzel Eskort Bayanlar Bir İçim Su çıkıp gittim yanına bir de iş bulurum yükte olmam sizlere dedim, annesi falan beni görünce öyle güler yüzle karşıladılar ki, çalışmama bile izin vermediler, eski sevgilim demiştim ya Erkan’ ın annesi babası bana gelinim diye hitap ediyordu, benim çok hoşuma gidiyordu, lise de bitmişti üniversiteyi de pek düşünmüyordum okumayı, uzun da bir süre kalacaktım onlarda, kızan karışan da yoktu ki var ya hayatımın en güzel yıllarını onlarda geçirmeye başlamıştım, iki ay kadar kalmıştım çok yakınlık olmuş yeniden sevgili olmuştum, birbirimize iyice yakınlık kurmuştuk, gizlice öpüşmelerimiz oluyordu fakat öyle aşırı bir ilişki esnasına kadar bir yakınlık derecemiz olmamıştı, bir gün babası ile annesi dolaşmaya çıktılar bizler evde tek kalmıştık, beni kendi odasına götürüp öpmeye başladı, rahatlıkla öpüşmek kadar düzel bir şey yoktu, beni yatağa yatırıp öpmeye bir yandan da soymaya başladı, yapmayalım annenler gelirse ne yaparız dedim ama yok bir şey olmaz gel sen dedi dudaklarımı yercesine öpüyordu, ensem, gıdığımı sonra memelerimin üstüne kadar öperek gelmişti, bir yandan da beni soymaya başladı Antalya Eskort kısa süre ben çırılçıplak olmuştum, amımı yalamaya başladı, bir tatlı huylanma başladı bende, öptükçe yaladıkça bir garip oluyor kalbim küt küt atıyordu, bir yandan da parmağını amımın içine sokmaya başladı  zevkten bir hal olmuş kıvranıyordum altında, ısa süre sonra kalkan sikini amımın çevresine sürtmeye başladı sonra birkaç fırça darbesinden sonra içime ittirmeye başladı dur yapma diyordum, içimden geri çıkıp yalamaya başladı, ben babalarının geleceği korkusundan rahat davranmıyorum ki, babasını arayıp nerede oldukları sordu merkeze inmişler birkaç da bir şey isteyip telefonu kapattı, direk kendini üstüme alttı, öpmeye başladı, bir yandan da sikini amımın üzerinde gerdirmeye devam ediyordu, dur yapma kızlığıma dokunma ne yaparsan yap dedim ama laf dinletemiyorum üstüme çıkıp bacaklarımı ayırdı, yavaştan sokuyordu içime sikinin kafasını, birkaç dakika başını sokup çıkarttıktan sonra içime iyice ittirmeye başladı, yarısını sokup çıkartıyordu içime, canım yanmasına rağmen ses çıkartmadan öylece bekledim, bir dakika kadar devam ettikten sonra iyice içime girmeye başladı, canım gittikçe yanıyordu, her giriş çıkışının ardından hızlı git gel yapmaya başlamıştı, bir ara zorlandığını hissettim ama öyle yüklendi ki kızlığım patlamıştı, içimden çıkıp hemen benim tuvalete götürdü iyice içimi yıkadıktan sonra beni geri odaya götürdü, yatağa yatırıp tekrar içime sokmaya başladı sikini, canımın yanması geçmiş artık ufaktan zevk almaya başlamıştım, içime girip çıktıkça inliyordum altında, on dakika kadar devam ettikten sonra boşalmıştı içime, biraz daha git gel yaptıktan sonra içimden çıkıp öpmeye devam etti, sonra toparlanıp duşa girdik birkaç defa da orda devam etikten sonra bir şey olmamış gibi geçtik tv izlemeye başladık, halende devam ediyoruz ve nişanlıyız şu aralar, bakalım anlatınca kendimi daha bir huzurlu hissettim sanki, neyse ben daha sonra tekrar devam ederim iyi akşamlar sizlere.  Antalya Harika Fantezileri Olan Güzel Eskort Bayanlar Bir İçim Su

    

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