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Antalya Eskort Kızları Gerdek Gecelerini Anlatmaya Bayılıyor Kulak Verin

Genel 15 Temmuz 2018

Merhaba millet Antalya Escort bu site nasıl bir şey böyle ya her konu içeriği var bir de benim başımdan geçen güzel anılarımı sizlerle paylaşayım, adım Nihal 23 yaşındayım kısa boylu sarılırım ama çok tatlıyım söylemeden geçemem, İsa sevgilim hayat arkadaşım 25 yaşında benden uzun boylu kalıplı yakışıklı biri yoksa evlenmezdim, üniversite de tanışmıştık beni hayata bağlayan tek insan oydu tabi o yıllarda, onunla tanışmadan önce giyinişe önem veren bir yerlerimi erkeklere göstermeye çalışan ve bununla mutlu olmaya inanan bir insandım, İsa okulda ne kadar kız varsa hepsini peşinden koşturan bir insandı, Antalya Eskort Kızları Gerdek Gecelerini Anlatmaya Bayılıyor Kulak Verin şans eseri tanışmıştık 2 yıldır beraberiz ve hiç kopmadan tabi, İsa okulu bitirince bile beni bırakmamış okuduğum yerden ev tutmuştu şimdi burada yaşıyoruz, ben en iyisi lafı fazla uzatıp gerilmeyin sizi, düğün gecesine dönelim her şey o kadar güzel olmuştu ki beni önceden gerdek odasına götürdüler ben büyük bir heyecanla kocamın gelmesini bekliyordum yarım saat geçtikten sonra bitkin bir şekilde gelmişti, duvağımı çıkarıp alnımdan öptükten sonra çırılçıplak olana kadar soyunmuştuk, uzun yıldır beraber olmamıza rağmen ilk kez ilişkiye girecektik, Antalya Escort üzerime çıkıp birkaç dakika öpüştükten sonra öperek göğüslerime doğru indi, öpüyor okşuyor beni orgazm ediyordu ilk ilişkim olacağı için korkuyordum bir yandan da, tekrar öperek kutuma kadar indi vajinamı yalamaya başladı öyle güzel oluyordu ki kollarımı iki yana açıp sadece seyretmekle yetiniyordum, kısa süre sonra yeniden üzerime çıktı öpüşmeye başladık, sikini vajinamın üzerinde gezdirdikçe ben bir garip oluyordum daha sonra birkaç fırça darbesi atmaya başladı, sikini içime ittiriyordu hafif ucu içime girmişti biraz bekledikten sonra tekrar ittirmeye başladı bu kez yarıdan fazlasını sokmuştu içime canım çok acımaya başlamıştı yavaşça git gel yaptıktan sonra yeniden içime yüklendi yarıdan fazlası girip çıkmaya başlıyordu içime benim acılarım iyice artmıştı eminim kızlığım bozulmuştu hala devam ediyordu ve acılarım birden zevke dönüşmeye başlamıştı, bir ara sikini içimden çıkarttı ve ortalık resmen kırmızıya dönmüştü, Antalya Escort banyoya gidip içimi dışını temizledikten sonra yeniden yatağa uzandım, kocam üstüme çıkıp vajinama girmeye devam etti, on dakika kadar devam ettikten sonra içime bütün sıvılarını bırakmıştı, üstüme uzanıp dakikalarca öpüşmeye başladık öylesine güzel bir günü bitirmiştik, evlendiğim adam ile ilişkiye girmek beni gerçekten mutlu etmişti her bütün genç kızlara tavsiye ederim bence sizlerde böyle yapım herkese iyi akşamlar dilerim. Antalya Eskort Kızları Gerdek Gecelerini Anlatmaya Bayılıyor Kulak Verin

   

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