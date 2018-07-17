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Antalya Eskort Halenin Fantezilerini Kaleme Döken Tekniker

Genel 17 Temmuz 2018

Merhaba benim adım Haydar 23 yaşında 1.73 boyunda 55 kg hafif esmerim Antalya Escort büyük bir şirkette tekniker olarak çalışıyorum, kısa süre önce şükür diye değerlendirdiğim bir olayı anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir kadar oldu izini sürdüğüm, adı Hale soy ismi bana kalsın Antalya da kız meslek lisesinde son sınıf öğrencisi 18 yaşında kısa boylu açık tenli, açık tenli dediysem süt beyaz kızı bir görün giyinişi falan on numara ama öyle bir hava var ki benim arabanın tek lastiğini bile şişirmez o derece, internet sitesinden Antalya Eskort Halenin Fantezilerini Kaleme Döken Tekniker tanıştık benden yaşça küçük normalde ben pek ilgilenmem küçük kırlarla ama öyle kaşınıyor ki anlatamam, tabi daha ömrümde hiç erkek yarağı tatmamış tatsa bir erkekle alay edilmeyeceğini böyle yapmazdı, neyse konumuza dönelim arada bana da yazıyor gitar çalıyor musun fotoyla kalmıyordur falan gibi akıl sıra laf sokmaya çalışıyor ama ben deli oluyorum kızım git işine dedikçe mal mal konuşuyor nasıl taktım, ya ben bu kızı sikip bir köşeye atacam yada sikimi kesecem o kadar yani, işlerin yoğunluğu bir de kızın inadı artık kafa yiyecek hale geldim beni sohbet sitesinde rezil etmeye çalışıyor minicik amıyla dünyayı nasıl içine alacan sen Antalya Escort en son artık yeter deyip soluğu okulun önün de aldım, o okulda okuyan mahalleden birde kız vardı bul gel şunu dedim, neyse buldu geldi ama bir geldi malın biri tip yok bir şey yok sadece süt beyaz teni ve giyinişi ilgi çekiyor oda sadece benim siki kısa süre ayakta tutuyor, vardım yanıma sohbete başladık mal gibi konuşuyor falan dedim artık ama yapacak bir şey yoktu sikecektim, neyse Bizim kız aracılığı ile numarasını aldım eve bıraktıktan sonra fazla değil üç gün her kıza söylediğim gibi birkaç tatlı söz söyledim bıraksam ölecekti resmen o derece, çıkmaya başladık küçücük sıpayı koluma dahi takmıyordum. Antalya Eskort Halenin Fantezilerini Kaleme Döken Tekniker Bebe mi gezdirmeye başladın derler diye, nerede sakin yer oraya götürüyorum falan bir gün öyle takıldık, ertesi gün meşhur yeni kentte ki eve attım, daha öpüşmeyi bilmeyen mal o hava neyse soymaya başladım ama bacakları süt gibi kopan öpmekten beter ettim kızın dudaklarını amnı memelerini el değmemiş lan daha siftahı ben yapıyordum amını yaladıkça çıldırıyor kıvranıyor altımda yeter dayanamıyorum falan böyle sikimi bir verdim ağzına alamıyor bile zor güç emdirmeye çalıştım zamanla ayıktı emmeye devam etti olduğu gibi ağzına verdim menilerimi yapış yapış birde gülümsüyor ıyyy pislik neyse yatırdım yatağa yok ben kızım dokunma arkadan gir, salak o kadar yol parası dökmüş içki almışım götten siker miyim hiç, üzerine çıkıp öpmeye devam ettikten sonra amına sikimi yerleştirdim ittirdikçe basını sokuyordum dur yapma aşkım dese de ben itiyorum. Antalya Escort  Yarıdan fazlasını sokmuştum içine, git gel yapmaya başladım kızlık zarı patlamıştı, içinden hiç çıkartmadan kaldırdım kucağıma eski çarşafın üzerine bırakıp içinden çıktım ortalık kan gölü gibiydi, temizletip getirdim yeniden devam vur malın gözüne yarım saat kadar her türlü sikiş pozisyonunu denedim, iki sefer de içine boşaldım oda bir sefer boşaldı ama benim elim ayağım titriyordu artık sıfır am sikmeyeleri uzun zaman olmuştu bu bana bir yıl kadar yeter artık, geçip uzandım her zaman ki gibi de yaktım sigaramı açtım taşıyanı da oh be dünya yalan kalp ne yapsın ağa, kız ağlamaya başladı vay kızlığımı bozdun falan şimdi siktir git dedim kovdum evden, giyinip gitti, ertesi gün akşama doğru da, bazı kızlar var, tabi birde akıl sır ermeyen havaları, ne kadar sıksalar da kendilerini, anlamazlar bir arabanın ön lastiğine bile yetmeyeceğini, avut kızım kendini, nasıl olsa nasibin bir gün seni milletin koynundan alır dimi, deyip birde yorum patlattım altına Hale diye etiketi koyduktan sonra kapattım defteri, bir hafta ağlar vaziyetle peşimden koştu her seferinde siktiri bastım yaşı tutmasa belki korkardım ama kendi verdi salla gitsin dedim, geçenlerde de Elçin diye bir malı yazmıştım şimdi sıra Buse de onu da yakalayıp paylayacağım burada her kese iyi akşamlar. Antalya Eskort Halenin Fantezilerini Kaleme Döken Tekniker.

   

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