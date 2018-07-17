madalet Genel 17 Temmuz 2018

Antalya Escort İki Git Gel İle Pert Oldu Dur Yapma Dedikçe Azdırıyor Beni

Ben Antalya`da ikamet eden, üniversiteyi bitirmiş, iş arayan biriyim. Engin benim en yakın arkadaşım, onun annesi Necla teyzede en yakın komşumuz. Necla teyze kocasıyla sorunları olan o konuda mutsuz biri. Ben devamlı onlara gider gece geç saatlere kadar otururduk. Bir gün yine onlardaydım ve Engin ve Necla teyzeyle okey oynuyorduk.



Sonra ara verdik. Ben tuvalete gitmek istedim. Kapıyı bir açtım ki ne göreyim. İçerde Necla teyze var hemde oturmuş çişini yapıyor. Açınca ikimizde dona kaldık, o anda amını görmüştüm. Oda hiç bir tepki göstermedi bende 10 saniye kadar sonra kapıyı kapattım. Birden değişik duygulara kapıldım. Şimdiye kadar teyze dediğim arkadaşımın annesini sikmek istedim. Bir gün Necla teyze 3 günlüğüne evde yalnız kalacaktı. Engin bana Trabzon`a babasıyla beraber halasına gideceklerini söyledi.

Bende işte bu fırsat kaçmaz dedim. O akşam Engin evde varmış gibi Necla teyzelere gittim. Kapıyı çaldım Necla teyze çıktı. Bende selam verip içeri girdim. Hoşgeldin deyip öpüştük. Ama bu sefer onu başka duygularla öptüm. O da bunun farkına vardı ki biraz rahatsız oldu. Daha sonra oturduk ve sohbete başladık. Kendisine bir şey söyleyeceğimi ama aramızda kalacağını söyledim. Tamam dedi. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Çok şaşırdı. Sonra bu konuştuğumun sakıncalı olduğunu söyledi.

Ben yanındaydım ve elimi bacaklarına götürdüm. Bana kızdı. Baktım bu iş isteyerek olmayacak bende üzerine atıldım. Beni elleri ile itti. Ve sonra kalkarak kaçmaya başladı. Bende arkasından kovalayıp yatak odasında bulduk kendimizi. Yatağa atıp zorla sikmek istedim. Gömleğinin düğmelerini koparıp memelerini yalamaya başladım. Ama hala teslim olmadı.

Eteğini kaldırıp elimi amına koydum. Hala kurtulmak istiyordu. Bense iyicene soydum sadece külotu kaldı. Dudaklarını yalamaya başlayınca teslim olmuş benimle öpüşmeye başladı. Bende bu iş tamam dedim. Külodunu çıkarıp 2 gün önce tuvalette gördüğüm amını yalamaya başladım. Daha sonra 22 lik yarrağımı amına sokup sikmeye başladım. Altımda inlameye başladı. Nerdeyse yatak çökecekti.

O gece sabaha kadar tam 7 kez siktim. O üç gün boyunca durmadan siktim. Taki Engin gelene dek. Zaten amı yara olmuştu. Nede olsa 3 gün amını gece gündüz sikiyordum. Şimdi en ufak fırsatta sikiyorum. 1 ay sonra beraber kızılcahamam kaplıcasına 1 haftalık gideceğiz gizlice. O günü iple çekiyorum. 1 hafta amının sahibi olacam. Ama Engin bir öğrenirse işte o zaman ben mahvolurum.