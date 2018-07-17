Welcome, visitor! [ Login

Post an Ad
Antalya Escort - Anal,Zenci,Rus,Üniversiteli Eskort Bayan İlan Telefon
0

Antalya Escort İki Git Gel İle Pert Oldu Dur Yapma Dedikçe Azdırıyor Beni

Genel 17 Temmuz 2018

Antalya Escort İki Git Gel İle Pert Oldu Dur Yapma Dedikçe Azdırıyor Beni
Ben Antalya`da ikamet eden, üniversiteyi bitirmiş, iş arayan biriyim. Engin benim en yakın arkadaşım, onun annesi Necla teyzede en yakın komşumuz. Necla teyze kocasıyla sorunları olan o konuda mutsuz biri. Ben devamlı onlara gider gece geç saatlere kadar otururduk. Bir gün yine onlardaydım ve Engin ve Necla teyzeyle okey oynuyorduk.


Sonra ara verdik. Ben tuvalete gitmek istedim. Kapıyı bir açtım ki ne göreyim. İçerde Necla teyze var hemde oturmuş çişini yapıyor. Açınca ikimizde dona kaldık, o anda amını görmüştüm. Oda hiç bir tepki göstermedi bende 10 saniye kadar sonra kapıyı kapattım. Birden değişik duygulara kapıldım. Şimdiye kadar teyze dediğim arkadaşımın annesini sikmek istedim. Bir gün Necla teyze 3 günlüğüne evde yalnız kalacaktı. Engin bana Trabzon`a babasıyla beraber halasına gideceklerini söyledi.

Bende işte bu fırsat kaçmaz dedim. O akşam Engin evde varmış gibi Necla teyzelere gittim. Kapıyı çaldım Necla teyze çıktı. Bende selam verip içeri girdim. Hoşgeldin deyip öpüştük. Ama bu sefer onu başka duygularla öptüm. O da bunun farkına vardı ki biraz rahatsız oldu. Daha sonra oturduk ve sohbete başladık. Kendisine bir şey söyleyeceğimi ama aramızda kalacağını söyledim. Tamam dedi. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Çok şaşırdı. Sonra bu konuştuğumun sakıncalı olduğunu söyledi.

Ben yanındaydım ve elimi bacaklarına götürdüm. Bana kızdı. Baktım bu iş isteyerek olmayacak bende üzerine atıldım. Beni elleri ile itti. Ve sonra kalkarak kaçmaya başladı. Bende arkasından kovalayıp yatak odasında bulduk kendimizi. Yatağa atıp zorla sikmek istedim. Gömleğinin düğmelerini koparıp memelerini yalamaya başladım. Ama hala teslim olmadı.

Eteğini kaldırıp elimi amına koydum. Hala kurtulmak istiyordu. Bense iyicene soydum sadece külotu kaldı. Dudaklarını yalamaya başlayınca teslim olmuş benimle öpüşmeye başladı. Bende bu iş tamam dedim. Külodunu çıkarıp 2 gün önce tuvalette gördüğüm amını yalamaya başladım. Daha sonra 22 lik yarrağımı amına sokup sikmeye başladım. Altımda inlameye başladı. Nerdeyse yatak çökecekti.

O gece sabaha kadar tam 7 kez siktim. O üç gün boyunca durmadan siktim. Taki Engin gelene dek. Zaten amı yara olmuştu. Nede olsa 3 gün amını gece gündüz sikiyordum. Şimdi en ufak fırsatta sikiyorum. 1 ay sonra beraber kızılcahamam kaplıcasına 1 haftalık gideceğiz gizlice. O günü iple çekiyorum. 1 hafta amının sahibi olacam. Ama Engin bir öğrenirse işte o zaman ben mahvolurum.

 

15 total views, 1 today

  

Leave a Reply

  • Antalya Rus Yabancı Yeni Bayanlar

    by on 23 Haziran 2018 - 0 Comments

    Özel zevkler yaşamak için aktif bir rol oynayın. Tabii ki, sözlerim, beni ve beni öz güvenim düşünen kızlar ve hanımlar karşısında bir tokat olarak düşüyor. Profesyonel iş ahlakı içerisindeyim ve uygulamalar da kendiniz geçeceksiniz. Çünkü cinselliğin sadece bir yatak değil, tutku ve ateş olduğunu düşünüyorum. Özel fantezilerle, üzerinde biriken stresten kurtulmayı becerebiliyorum. Sana daha da […]

  • Antalya Lara Escort Kundu Kendi Evi Olan Bayan

    by on 25 Haziran 2018 - 0 Comments

    Bir erkek için belki de her şey bir kadına arka arkaya vesileyle gerçekleşebilir. Onlara göre düşünmek istiyoruz çünkü onlar hedefsiz erkeklerdir ve zaman kaybetmeden başlayalım . Erkekler cinselliğin merkezinde yaşamak ve onunla yaşamak. Kadınlar tarafından çok sevilse veya sevilse bile, akıllarına ilk gelen şey kesinlikle cinseldir. Ne yapabiliriz? Bu durum değişmez ve değiştirmek için çaba […]

  • Antalya Eve Gelen Escortlar Bu Kız Harika Göğüslü

    by on 24 Haziran 2018 - 0 Comments

      Bazı erkeklerin Antalya’ya gelen eskort kadınları hakkında hata yaptığını söyleyebiliriz. Bu kadınlara, duygulara karşı duyarlı olmaları durumunda aşık olabilirsiniz, ancak kadınların aşk ya da aşk duygularından arınmış kadın olduğunu hatırlamak önemlidir. Buna zaman harcamak yerine, hayatı dolu dolu yaşamayı tercih ediyorlar ve bu tercihte ne kadar haklı olduklarını görebiliriz. Beklentilerinizin üzerinde bir güzellik tartışmasıyla […]

  • Antalya Ucuz Escort Pahalı Olanı Tercih Etmeyin Diyor

    by on 26 Haziran 2018 - 0 Comments

      Neden Ucuz Escort Antalya? Bu sorunun cevabı çok basit ve birçok erkek bu konuda hemfikir. Sadece cinselliğinizin sorumluluğu olmadan yaşayacağı bir ilişki her insan için mutludur ve Türk erkekleri bir gece ayakta kalabilmektedir. Sorumlu kişi ve sorumluluk yaşamını düşünmeden bencil davranabilirsiniz. Antalya’nın ucuz tarihine yanıt olarak neden kendimize olumlu yanıt veriyorsunuz ve bunun adına […]

  • Bayan Kemer İlçesi Ve Side Arası Çalışan Kaliteli Eskort Kızlar

    by on 29 Haziran 2018 - 0 Comments

    Bayan eskort kızlar, anal grup, sınırsız  eskort bayanlar, evden yeni kasık yan eskort bayan ev, eski genç taze yabancı Rus kırgız kazak tatar Ukrayna Moldovya  İngilizce almanca Hollandalı eskort bayan. Eskort ve Sağlık Sorunu Erkekler en azından kadınlar kadar titizdir ve cinsel ilişkilerde bu titiz tutumları sürdürmeye devam ederler. Aklında birçok soru işareti olduğunu biliyorum […]

amım gerçek bir yarak görsün istiyordum Antalya Alanya Escort Antalya Anal Seks Escort Telefonları ÇOBANA VERDİM Antalya Anal Seksin Mucidi Escort ALDATTIM Antalya Bakire Eskort Antalya Bayan Escort Antalya Beldibi Escort Antalya Cimcif Escort KİMSEYİ BULAMADIM AMELEYE VERDİM BENDE Antalya Escort Antalya Escort Bayan Antalya Escort Feci Hatun Parayı Seviyor KOCAMI ALDATTIM Antalya Eskort Antalya Eskort Bayan Antalya Fantezi Eskort Antalya Genç Escort Antalya Grup Escort Antalya Kundu Escort Antalya Lara Escort Antalya Liseli Escort Antalya Pozisyoncu Escort KAHVECİ BURHAN İLE HER GÜN Antalya Sabahlayan Gecelik Escort KARIMI ABLASI İLE ALDATIYORUM Antalya Sert Sevişme Seven Escort PATRONUN KARISIYLA BİR GECE Antalya Sınırsız Escort Antalya Tahrik Edici Konuşa Escort ARKADAŞIMIN KARISI Antalya Tecrübeli Escortlar VOLEYBOL HOCAMA ANAL VERDİM Antalya Ucuz Escort Antalya Vip Escort Antalya Vip Rus Escort Malina Tahrik Eder Kıvrandırırım Antalya Yabancı Escort PATRONUM HANDANA DAYADIM Antalya Yeni Tatar Escort İŞ ARKADAŞIMIN KARISINI Antalya Zayıf Zenci Escort ESKİ AŞKIMA VERDİM Antalya Çılgınca Sevişen Escort ÇAY VEREN KADINI SİKTİM Antalya Çıtır Esmer Hatun Escort Antalya Üniversiteli Escort Az Erkekle Görüşüyor Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Eskort Bayan Escort Antalya Bayan Genç Escort Beldibi Bayan Escort beni yatağa yatırdı be amımın üstünde birkaç fırça darbesi EVLİYİM AMA KOCAM YETMİYORDU götümün deliğine kadar yaladı kucaklayıp bizim yatak odasına götürdüm külotumu sıyırdı amımı biraz parmakladı madem canın yarrak isteyip kocanı aldattın

© 2018 Antalya Escort Anal Zenci, Rus, Üniversiteli Eskort Bayan Telefonları. All Rights Reserved.

Antalya Escort - Powered by Antalya Bayan Escort Sitesi