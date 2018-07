escortpartner Genel 15 Temmuz 2018

Selamlar Antalya Escort benim adım Burhan, 22 yaşındayım, orta boylar dayım, fazla zayıf olmasam bile arkadaşlarım bana hep zayıf olduğumu söyle, neyse şimdi size anlatacaklarım yaklaşık üç gün öncesine ait, daha önceleri bir internet sitesinden arkadaş olduğum kız adı Hazal, oda 18 yaşında benden uzun boylu çıtı pıtı bir kız, bir ay kadar konuştuktan sonra ilişkimiz ağabey kardeş gibi olmuştu, benden 4 yaş küçüktü ve bana ağabey diye hitap ediyor benim de hoşuma gidiyordu, bir ay sonra buluşmaya başladık, birbirimizi daha yakından tanımak istemiştik, çok cici bir kızdı, kendi öz kardeşim gibi seviyordum onu da, ağabey diye peşimden koşardı, arada buluşur gezer tozardık birlikte, tabi aramızda iyice ısınmış on numara kaynatmaya başlamıştık, en son üç gün önce buluştuk, onunla yaşadığım güzel bir anımı sizlere anlatıyorum şimdi, o gün yine her zamanki gibi buluşmuş sinemaya gidiyorduk, Antalya Escort ne olduysa sinemadan sonra olmuştu, ağabey kardeş gibi takıldığım kıza sevgilimmiş gibi muamele yapmaya başlamıştım Antalya Escort Bayanların Fantezileri Dinlemeye Değer sinemanın içinde bile öpüşmüştük defalarca, ben kendimi zor tutuyordum onun memelerini ellememek için, neyse çıkıp bir yerde yemek yedik çay falan içtikten sonra otobüs durağına geçtik, yağmurun yağmasıyla birlikte Hazal’ ı kollarımın arasına sardım ıslanmasın diye, ben sırılsıklam olmuştum,en iyisi beklemeyelim durakta kapalı bir yere gidelim dedi, az ileride olan çardağa geçtik,orası da çok kalabalık olduğu için biraz daha uzaklaştık, saatte epey geç olmuştu, sırılsıklam çardağın altında oturuyorduk, otobüsün geldiğini görür görmez koşup bindik ikimizde ıslanmıştık, ben birde onu evine bırakacaktım yağmurun altında benim için daha zor havalar zaten soğuk üşüyoruz bir yandan da, neyse evlerinin o tarafa geldik beraber otobüsten indik, sen inme dese de gecenin bir yarısı olmaz diye indim bende peşinden, nasılda üşümüş titriyordu, çıkarıp sırtımda ki montumu da verdim, hava hala yağıyordu sanki bardaktan boşalır gibiydi, kollarımın arasında binanın önüne kadar geçirdim ama ben sudan çıkmış gibi olmuştum, eve gitmişti o bende yağmurun altında eve gitme planları kuruyordum ki o sırada bana telefon açmıştı Hazal, eve çağırıyordu, annesi falan kızar diye gitmek istemedim ama arkama dönüğümde peşim sıra oda koşuyordu bana yetişmek için, yine ıslanacaktı, neyse geldi yanıma evde kimse yok bari yağmur dinene kadar gel dedi, nasıl gittim bende bilmiyorum ama iyi deyip gittik evlerine, eve gidince üstümdekileri çıkartıp sıktık beraber, Antalya Escort bu arada benim de onun üzeri yarı çıplaktı, ne kadar petekler yanarsa yansın evin içi yine de soğuk birde yarı çıplağız zaten donuyorduk, o anda bir yakınlık geldi bizlere, öpüşmeye başlamıştık bir anda, ama titriyordu oda bende, beni odasına doğru götürdü, yatağın içine girdik, yorganı üstümüze çekip öpüşmeye devam ediyorduk ama benim sikim hareketleniyordu ağırdan, kısa süre daha öpüştükten sonra ben onun altında üstünde ne varsa çıkartmaya başlamıştım, kendimi kaybetmiş bir şekilde sikmek için bütün çabalarımı gösteriyordum, çırılçıplak olmuştuk ikimizde, bacaklarını ayırdım ve durmadan direk içine sokmaya başladım, ah diye inlemeye başladı ben ise kendimi öyle kaptırmıştım ki hızlı hızlı git gel yapıyordum, on dakika kadar pürüzsüz amını siktikten sonra birde içine boşalmıştım, iyi ki eve kimseler gelmemişti o gece, sabaha kadar sikmiştim, ertesi gün ise üşürerek kalkmıştım yanımda çırılçıplak Hazal’ ı görünce gerçek olduğunu anlamıştım, uyanıp dudağımdan öptü beni üşüyorum dedi, üstüne çıkıp sarıldım derken yine öpüşmeye başlamıştık, kısa süre daha öpüştükten sonra sikişmeye başladık tekrardan, birkaç posta attıktan sonra duş alıp temizlendik, annesi biz geliyoruz telefonu açınca bende evden kayboldum, kızlığını vermişti bana o gece, ama ben hayatımda böylesine zevkli sikiş yaşamamıştım, bal dudakları beni deli etmişti, üç gün geçti aradan şimdi aşkımlı konuşmalar yapıyoruz, tahminim bende aşık oluyorum bu kıza, neyse arkadaşlar ben şimdi gidiyorum daha sonra yeniden yazarım by. Antalya Escort Bayanların Fantezileri Dinlemeye Değer