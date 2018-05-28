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ANTALYA LİSELİ GENÇ BAYAN YELİZ DAHA 20 YAŞINDA

Selam öncelikle ben sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Ben öncelikle sizlere en derin şekilde içten ve samimi kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Liseden yeni geçiş yapmış üniversite de okuyan çıtır mı çıtır pıtır mı pıtır genç bayanım. Yaşım daha 20 yani sizlerin tam ağzına laik. Görüşmelerimi kendi evimde sizlerinde isteği üzere lüks otellerde gerçekleştiriyorum. ANTALYA ÜNİVERSİTELİ GENÇ ESCORT BAYAN. Resimlerde göründüğü gibiyim çılgınca fantezilere sahibim en değişik fantezilerinizi benim üstümde uygulaya bilirsiniz. Mesela genç olmam sizlerin delicesine hoşuna gideceğinden eminim. Beni gördüğünüz zaman ben daha önce sizinle görüşmedim diyeceksiniz buna eminim. Kesinlikle kendime çok fazla güveniyorum. Anal ve ters ilişkide bulunmuyorum ısrar etmenizi dahi istemiyorum. En samimi duygularımı paylaşmak istiyorum. Siz yakışıklı beyler tamamen sevgili tadında birliktelik sağlıyorum. Benim yanıma geldiğiniz zaman çok güzel hoş sohbet edebiliriz. Bana siz beylerin üzüntü ile gelmenizi istemiyorum beni görünce günün bütün yorgunluğunu atacaksınız. Ben kaliteli anlamlı hizmet veriyorum. Temizliğime ve titizliğime oldukça önem vererek bu kadar bakımlı oldum. Bakımlı olmanın en güzel yanları kendinize duyduğunuz güven ile alakalı. Çok küçük olduğum için ailemden gizli bu işi yapıyorum. İlişkiye girmeyi o kadar çok seviyorum ki bana paradan ziyade zevk lazım. ANTALYA LİSELİ ÇITIR BAYAN. Zaman çok fazla hızlı geçiyor diyebilirim. Zamanınızı çok iyi şekilde değerlendirin diyorum. fazlası ile çekiciyim çok çekici olmamın en püş noktası aileden gelen güzelliğim olmasıdır. Şuana kadar çok fazla birlikteliklerim olmadı çok az kişi ile beraber oldum. Sanırım buda sizin çok hoşuna gidecektir. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizde bir an önce beni aramanızı istiyorum.

0553 925 74 49